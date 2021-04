CoronaVac pode ser mais eficaz com intervalo maior entre doses

A eficácia geral para a CoronaVac é de 50,7%, mas se o intervalo entre as doses for maior que 21 dias, o percentual sobe para 62,3%. Outros dados também já divulgados anteriormente, mostram que a eficácia da CoronaVac para prevenir casos graves de covid-19 é maior, de 87,3%.

De acordo com a Uol, os dados principais sobre a eficácia da CoronaVac já haviam sido anunciados em coletiva de imprensa do Instituto Butantan e do governo do Estado de São Paulo. Mas ainda faltava a publicação dos dados completos do estudo.

A eficácia da CoronaVac pode ser maior se o intervalo entre a primeira e segunda dose for superior a 21 dias. A informação faz parte dos dados completos dos ensaios clínicos feitos no país, publicados neste domingo (11).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.