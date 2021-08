Coronavac é eficaz contra casos graves da variante delta, aponta estudo

A Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan, é um dos quatro imunizantes apontado como eficaz contra a variante delta, de acordo com um estudo preliminar divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China. Além da Coronavac, as outras vacinas são da Sinopharm (que tem dois imunizantes usados no país) e a Biokangtai.

De acordo com o G1, os imunizantes foram capazes de criar uma proteção de até 77,7% para casos de pneumonia provocadas pelo coronavírus e 100% contra o desenvolvimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e mortes. A pesquisa analisou dados colhidos durante um surto da variante delta na região de Guangdong (no sudeste chinês) entre maio e junho de 2021 que atingiu mais de 10,8 mil pessoas que receberam as duas doses das vacinas, sendo que 5 mil não haviam sido vacinados e cerca de 4 mil haviam recebido apenas a primeira dose.

Mais de 10,7 mil pessoas diagnosticadas com a doença, apenas 102 tiveram pneumonia, desse total, 85 foram em pessoas não vacinadas (do restante, foram 12 pessoas que receberam apenas a primeira dose da vacina e 5 entre os que foram completamente vacinados).