CoronaVac é eficaz contra as 3 variantes que circulam no Brasil

A vacina CoronaVac é eficaz contra as três novas variantes do coronavírus - a britânica (B.1.1.7), a brasileira (B.1.1.28) e a sul-africana (B.1.351) - em circulação no Brasil, segundo divulgou o governador João Doria (PSDB), nesta quarta-feira (10).

Segundo um site de notícias do Globo, Doria explicou que a eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac foi verificada em um estudo feito em parceria com a Universidade de São Paulo (USP). O governo de São Paulo, no entanto, não apresentou detalhes do estudo científico em coletiva de imprensa.

Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, a vacina CoronaVac é eficaz contra as três variantes do Sars-Cov-2 que circulam no país. Ele explicou ainda que a variante P.1, que é originária de Manaus e é considerada mais perigosa, é derivada da B.1.1.28, na qual foi verificada a eficácia da Coronavac.

De acordo com o diretor, a P.1 já pode ser a principal cepa em diversos municípios do país. A análise foi feita com base nos vírus em circulação na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, que é objeto de um estudo do Butantan.