CoronaVac atrasa e não deve chegar à população em 2020; entenda

A vacina contra a Covid-19, a CoronaVac, estava prevista para chegar à população ainda neste ano, mas em entrevista ao jornal da rede CNN Brasil, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que mesmo com a aprovação para a importação dos insumos da China, o calendário foi alterado pela demora nos procedimentos de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o fato de uma quantidade de voluntários, que participam do estudo clínico, ainda não ter testado positivo para a doença. As informações são do site IG.

A campanha de vacinação seria realizada a partir do dia 15 de dezembro, no entanto, o registro da vacina ainda não foi feito, com o atraso, Covas afirmou que a previsão de imunizar a população fica para janeiro de 2021. Cerca de 13 mil voluntários participam do teste, mas apenas 9 mil foram imunizados.

Ainda de acordo com a publicação, a Anvisa autorizou a importação da China de 120 bolsas com 200 litros cada do produto da CoronaVac.