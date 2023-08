Corinthiano, presidente Lula lamenta morte de torcedores em grave acidente de ônibus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste domingo (20) a morte de torcedores do Corinthians em um grave acidente com um ônibus em Minas Gerais. Ele é torcedor do Gaviões.

"Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas", diz a nota publicada nas redes sociais.

Ao menos sete pessoas morreram após o ônibus que levava os torcedores capotar, na Rodovia Fernão Dias, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte.