Contrata+Brasil promete conectar MEIs a compras governamentais

“Fez o serviço, a prefeitura vai poder pagar imediatamente, até com um Pix, na hora, pro cara. O cara recebeu, aí você fala assim: ‘Mas e juridicamente?’. Na hora que terminou o serviço, a prefeitura deu OK, o sistema já vai emitir um relatório que a prefeitura já vai mandar para o Tribunal de Contas, e isso, juridicamente, já está validado pela nossa Advocacia-Geral da União".

“Então, imagina você que, agora, a prefeitura entra no sistema do governo federal e, do lado de lá, os pequenos, os pedreiros vão entrar também no sistema, ele é MEI. Aí ele entra, ele se cadastra. Aí a prefeitura vai e bota no sisteminha: ‘Olha, eu preciso reformar a escola Dona Joana’. Aí o aplicativo, a plataforma, vai e avisa todos os pedreiros que se cadastraram ali na região. A proposta mais baixa, de valor menor, a prefeitura vai lá e já contrata”.

O profissional interessado em se inscrever no Contrata+Brasil deve acessar a plataforma com o login gov.br e preencher um formulário para informar a área de atuação, como, por exemplo, de serviço de pedreiro, eletricista e encanador.

Atualmente, 16 milhões de MEIs estão em operação no Brasil, mas só 70 mil estão cadastrados na base de fornecedores do governo federal.

