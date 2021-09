Contra o uso de máscara, vereador morre de Covid-19 aos 34 anos

De acordo com o UOL, Thales Santos foi diagnosticado no dia 16 de agosto. Ele tentou se tratar em casa, mas o quadro de saúde se agravou. Ele era casado e deixa quatro filhos.

"Fim do uso das máscaras. Jamais irei fazer qualquer distinção entre vacinados e não vacinados. Vamos lutar pelo não uso de máscara quando tivermos com 70% de vacinados, ou já tiverem contraído a doença", declarou o vereador ao defender o Projeto de Lei (PL) para desobrigar o uso do acessório.

