Continuam buscas por crianças e adultos vítimas de naufrágio no Pará

Seis pessoas, entre elas duas a crianças, que desapareceram após a rabeta em que estavam naufragar o rio Araguaia, sul do Pará, na segunda-feira (27). Uma operação com órgãos de segurança do estado está sendo feita para tentar as vítimas, todas da mesma família, que retornavam da comemoração do Natal em uma comunidade. De acordo com a polícia, haviam 13 pessoas na embarcação, seis foram resgatadas com vida, e um bebê morreu. O governo do estado do Pará afirmou que lamenta profundamente sobre o acidente, e que se empenha através do seu efetivo e equipamentos disponíveis, como aeronaves, mergulhadores, agentes, para que juntos possamos elucidar os fatos e encontrar os desaparecidos.

