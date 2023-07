Contas de luz de julho não terão cobrança extra

As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 pela Aneel para indicar os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sin gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

De acordo com a Agência Brasil, as taxas extras não estão sendo cobradas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022.

