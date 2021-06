Conta de luz deve ficar mais cara a partir dessa semana; entenda

Por conta da crise no sistema hídrico, a bandeira tarifária atual é a vermelha patamar 2, a mais cara da tabela. E ao que tudo indica, o aumento previsto para cada uma delas (amarela, vermelha e vermelha patamar 2) será de mais de 20% que já devem começar a vigorar a partir do mês de julho.

As bandeiras tarifárias de energia devem sofrer novos reajustes na próxima terça-feira (29), quando a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza uma reunião para definir as cobranças extras de cada uma delas.

