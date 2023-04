Consulta a lote extra do PIS é liberado; saiba como fazer

Será liberada nesta quarta-feira (5) a consulta ao abono do PIS (Programa de Integração Social), no entanto, os pagamentos serão feitos a partir do dia 17, através de depósito em conta, para quem é cliente da Caixa, pelo Caixa Tem, nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

O trabalhador precisa fazer a consulta para saber se terá o dinheiro. Os nascidos de janeiro a abril, que receberiam em fevereiro e março deverão fazer a solicitação da liberação após confirmarem que estão neste lote extra.

Essa solicitação é feita nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho ou pelo email [email protected]

A consulta pode ser feita pelo App Caixa Tem, App Caixa Trabalhador, atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207, Aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou Portal www.gov.br.