Consulado do Japão oferece 6 tipos de bolsas de estudo a brasileiros

Para quem planeja estudar fora do país, o consulado do Japão, junto ao Ministério da Educação , oferece seis modalidades de bolsas de estudo para brasileiros que querem ingressar em universidades japonesas.

Será oferecida uma bolsa mensal de cerca de R$ 7 mil além de passagens aéreas de ida e volta ao Japão e o pagamento das despesas escolares. As oportunidades são para cursos de graduação com duração de 5 anos; escola técnica com previsão de formação em 4 anos e cursos profissionalizantes com duração de 3 anos.

As inscrições devem começar a partir do mês de junho. Também serão ofertados cursos de pós-graduação, treinamento para professores e curso de aprimoramento da língua e cultura nipônica para descendentes japoneses.

No caso da pós graduação, o período de inscrição vai até o dia 28 deste mês.

O curso de treinamento para professores tem duração de 1 ano e meio e os candidatos devem ter domínio do inglês e cinco anos de experiência na profissão.

Com exceção do Pará, Maranhão, Piauí e Amapá, em que a inscrição pode ser feita no site do consulado do Japão em Belém, quem mora nos demais estados brasileiros e no Distrito Federal precisa procurar a representação consular da sua região para manifestar interesse nos cursos.

O regulamento, os documentos necessários para a inscrição e demais informações podem ser consultados na internet, na página do consulado japonês em Belém.