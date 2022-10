Conselho Federal de Medicina suspende resolução que restringiu canabidiol

A partir da polêmica, o CFM decidiu abrir uma consulta pública para receber contribuições de toda a população sobre o tema. As sugestões podem ser feitas a partir desta segunda até 23 de dezembro por meio do site da entidade ww.portal.cfm.org.br.

Nesta segunda-feira (24), o Conselho Federal de Medicina (CFM) decidiu suspender "temporariamente" a resolução que restringiu a atuação dos médicos na prescrição de medicamentos de cannabis. A decisão foi tomada pelos integrantes do plenário do CFM em uma reunião extraordinária realizada ainda hoje.

