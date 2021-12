Conselho do MP arquiva representação contra promotora do caso da Boate Kiss

De acordo com o Ministério Público de Rio Grande do Sul (MP-RS), o parecer do membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público Marcelo de Oliveira Santos, salienta que “a narrativa do noticiante não descreve nenhuma conduta potencialmente configuradora de falta funcional, sendo certo que sequer consta da notícia de fato algum pedido de providência de caráter disciplinar.

A Corregedoria Nacional do Ministério decidiu pelo arquivamento da representação contra a promotora de Justiça Lúcia Helena Callegari por suposta “disparidade de armas e o acesso do órgão acusatório ao SISTEMA DE CONSULTAS INTEGRADAS, programa exclusivo da segurança pública, para investigação e análise de perfil dos jurados a serem escolhidos”.

