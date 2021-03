Conselho de Ética abre processo contra Daniel Silveira

O Conselho de Ética da Câmara abriu nesta terça-feira (9), processo contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de gravar ilegalmente em 2019 uma reunião do PSL e depois divulgar o então líder do partido, deputado Delegado Waldir (GO), chamando o presidente Jair Bolsonaro de "vagabundo".

De acordo com a CNN, por 15 votos a 1, foi aprovado o parecer preliminar do relator do caso, deputado Alexandre Leite (DEM-SP), que votou pela admissibilidade do processo por considerar que a representação do PSL contra Silveira possui "os requisitos necessários para admissibilidade no Conselho de Ética".

Silveira disse em sua defesa em sessão anterior, que o caso já foi superado dentro do partido e que já sofreu punição da legend.

Agora, o conselho analisa a admissibilidade da representação contra Silveira por quebra de decoro por ter feito ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e invocado a volta do Ato Institucional nº 5 - AI-5. O deputado foi preso após divulgar vídeo com as acusações.