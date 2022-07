Conheça as regras para voos internacionais com animais domésticos

Julho é mês de férias escolares e as viagens internacionais com animais domésticos costumam ser mais frequentes. Mas você sabe o que o tutor precisa fazer para realizar com segurança o transporte de seu pet em voos?

O tutor deve estar atento às normas que controlam o desembarque no destino do pet, pois cada país tem uma legislação diferente para receber animais em seu território. Isso porque os animais podem levar doenças, inclusive zoonoses que já são controladas ou até mesmo erradicadas em uma determinada localidade

A chefe substituta do Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Marlene Bichler, fala sobre uma exigência que o tutor do pet vai encontrar. Bichler explica que os países da União Europeia, por exemplo, são os que mais fazem exigências para a entrada de pets.

O CVI - Certificado Veterinário Internacional, é expedido pela VIGIAGRO, a Unidade de Vigilância Agropecuária Internacional. Os países mais procurados pelos tutores brasileiros quando buscam o CVI são Portugal, Alemanha, Espanha, França, Itália e Panamá