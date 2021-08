Conheça os sintomas da variante Delta; 6 casos foram confirmados no Amazonas

A variante Delta do coronavírus é muito mais transmissível que as outras mutações, e a OMS acredita que ela tem potencial para ser dominante no mundo todo nos próximos meses.

A cepa foi indentificada na Índia e já se espalhou pelo Reino Unido, Estados Unidos e mais 90 países. Nesta quarta-feira (18), A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) notificou 6 casos de Covid-19 pela variante Delta (VOC-B.1.167.2), sendo 4 de pessoas residentes em Manaus (duas mulheres, de 40 e de 41 anos, e dois homens, de 16 e de 74 anos) e 2 residentes no município de Maués (duas mulheres de 35 e de 59 anos).

Os pacientes apresentaram febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse, coriza, lombalgia, mialgia e dor de cabeça. As pessoas que testaram positivo relataram terem viajado aos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Sintomas parecidos com gripe

Para a BBC, o professor Tim Spector, que dirige o estudo Zoe Covid Symptom, no Reino Unido, diz que o sintoma mais comum da variante delta são as dores de cabeça, dor de garganta, coriza e febre.

A perda de olfato e paladar e tosse seca não são comuns na variante Delta. A maior preocupação, é que os sintomas são de uma gripe comum, e por isso as pessoas sequer vão ao médico, o que facilita o vírus proliferar no organismo e o contágio de outras pessoas.