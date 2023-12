Confusão em quiosque termina com policial federal morto por PM

O policial federal Francisco Elionezio Braga, 38, Oliveira foi morto a tiros por um policial militar, dentro de um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite desse domingo (18).

Conforme a polícia, Francisco se envolveu em uma discussão no local e estava ameaçando um grupo de pessoas com uma arma. Populares acionaram a PM, que ao chegar, encontrou o agente com a arma em punho.

Um dos policiais tentou conversar com Francisco, mas transtornado, o PF o ameaçou e partiu para cima dele. O PM foi agredido com dois tapas e uma confusão iniciou. Duas mulheres, uma delas que estavam acompanhando Francisco, tentaram intervir, mas o agente federal foi baleado pelo policial.

A acompanhante dele, identificada como Thamires Duarte, 34, também foi ferida na perna. Uma ambulância foi acionada para socorrer as vítimas, mas Francisco não resistiu.

O policial federal tinha 10 anos de corporação, era lotado no Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e deixa três filhos, entre eles um bebê. Francisco ficou conhecido em outubro, por salvar uma criança que se engasgou em um restaurante em Brasília, onde estava para fazer um curso.

A polícia afirma que vai investigar as circunstâncias da morte dele e deve ouvir testemunhas e a mulher que estava com Francisco no momento da tragédia.