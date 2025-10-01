Confira resultados das loterias sorteadas nesta quarta-feira
Por Portal Do Holanda
01/10/2025 20h19 — em
Brasil
Foram sorteados nesta quarta-feira (1), os concursos 6841 da Quina; o 2867 da Dupla Sena; o 3501 da Lotofácil; o 290 da +Milionária; o 2830 da Lotomania e o 753 da Super Sete.
Quina
12 - 25 - 33 - 42 - 74.
Dupla Sena
13 - 16 - 26 - 28 - 39 - 42 no primeiro sorteio; 08 - 11 - 20 - 30 - 32 - 33 no segundo sorteio.
Lotomania
00 - 12 - 14 - 18 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 33 - 34 - 49 - 55 - 67 - 71 - 80 - 83 - 84 - 92 - 93.
Super Sete
Coluna 1: 1
Coluna 2: 3
Coluna 3: 7
Coluna 4: 9
Coluna 5: 6
Coluna 6: 3
Coluna 7: 1
Lotofácil
01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24.
+ Milionária - ainda em atualização
