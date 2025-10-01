   Compartilhe este texto

Confira resultados das loterias sorteadas nesta quarta-feira

Por Portal Do Holanda

01/10/2025 20h19 — em
Brasil


Foto: Divulgação

Foram sorteados nesta quarta-feira (1),  os concursos 6841 da Quina; o 2867 da Dupla Sena; o 3501 da Lotofácil; o 290 da +Milionária; o 2830 da Lotomania e o 753 da Super Sete. 

Quina

12 - 25 - 33 - 42 - 74. 

Dupla Sena

13 - 16 - 26 - 28 - 39 - 42 no primeiro sorteio; 08 - 11 - 20 - 30 - 32 - 33 no segundo sorteio. 

Lotomania

00 - 12 - 14 - 18 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 33 - 34 - 49 - 55 - 67 - 71 - 80 - 83 - 84 - 92 - 93.

Super Sete

Coluna 1: 1 
Coluna 2: 3
Coluna 3: 7
Coluna 4: 9
Coluna 5: 6
Coluna 6: 3
Coluna 7: 1

Lotofácil

01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24.

+ Milionária -  ainda em atualização

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

01/10/2025

Senado aprova projeto que proíbe empréstimo consignado não autorizado

Foto: Agência Brasil

01/10/2025

Crise do metanol faz Câmara pautar projeto sobre falsificação engavetado há 6 anos

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

01/10/2025

Ex-assessor de Moraes é detido na Itália e recebe notificação de extradição

Imagem ilustrativa. Créditos: Pixabay

01/10/2025

Pernambuco registra 4 suspeitas de intoxicação por metanol; Brasil tem 41 notificações

Foto: Pixabay

01/10/2025

STF inicia julgamento sobre vínculo empregatício de motoristas de apps

Foto: Divulgação

01/10/2025

Brasil lança Campanha Nacional de multivacinação para crianças e adolescentes

Foto: Agência Brasil

01/10/2025

Lula autoriza proposta que dá fim da obrigatoriedade de autoescola para CNH

Foto: Divulgação/ Freepik

01/10/2025

Sobe para 6 o número de mortes por consumo de metanol em São Paulo

Foto: Lyon Santos/MDS

01/10/2025

Governo proíbe beneficiários do Bolsa Família de apostar online

01/10/2025

Casal faz sexo dentro de faculdade e vídeo viraliza nas redes sociais

Foto: Divulgação

01/10/2025

USP perde liderança em ranking de melhores da América Latina; veja lista

Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil

01/10/2025

Pix ganha botão para contestar fraudes a partir desta quarta

Trabalhadores descobriram ao tentar sacar - Foto: Divulgação

01/10/2025

Trabalhadores tentam sacar FGTS e descobrem que empresas não fizeram depósitos

Ampliação será significativa - Foto: Marcello Casal/EBC

01/10/2025

Isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil entra em votação hoje na Câmara

Foto: Divulgação / Pixabay

30/09/2025

Governo Federal regulamenta pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio

Foto: Divulgação/Pixabay

30/09/2025

Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Foto: Reprodução

30/09/2025

Concurso 2921: Mega-Sena sorteia mais de R$ 3 milhões

Foto: Reprodução

30/09/2025

Pista do Aeroporto Santos Dumont é reaberta; voos terão horário estendido

Foto: Rosinei Coutinho/STF

30/09/2025

STF forma maioria para manter número de deputados e Amazonas seguirá com 8 deputados

Foto: Reprodução/TV Globo

30/09/2025

Bar em SP é interditado após bebida adulterada com metanol deixar mulher cega

Uma das vítimas, que ficou cega, relatou ter tomado caipirinhas de vodca com maracujá e frutas vermelhas antes dos sintomas --- Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

30/09/2025

Sobe para 5 o número de mortos por intoxicação com metanol em São Paulo

Foto: Reprodução/Poder 360

30/09/2025

STF notifica Eduardo Bolsonaro por denúncia da PGR

Funcionários do Santos Dumont trabalhavam na limpeza da pista por volta das 8h20 desta teça (30) — Foto: Reprodução / TV Globo

30/09/2025

Aeroporto Santos Dumont segue com voos suspensos após vazamento de óleo na pista

Foto: Arquivo/Agência Brasil

30/09/2025

Lula sanciona mudanças na Lei da Ficha Limpa; confira alterações

Foto: Divulgação

30/09/2025

PF vai investigar se bebida contaminada com metanol chegou a outros estados

Foto: Divulgação

30/09/2025

Suspeito de matar delegado Ruy Fontes é morto no Paraná

Luiz Perillo se tornou símbolo da doação de órgãos - Foto: Arquivo pessoal

30/09/2025

Arquiteto que recebeu transplante de cinco órgãos morre no Distrito Federal

Foto: Reprodução

30/09/2025

Bebidas com metanol: PF vai investigar participação do crime organizado

Carlos Roberto Lopes - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

30/09/2025

Presidente da Conafer é preso por falso testemunho durante CPI do INSS


