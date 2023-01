Confira quando haverá eclipses, chuvas de meteoro e superluas em 2023

Manaus/AM - Muitos eventos astronômicos acontecem esse ano e alguns deles poderão ser observados do Brasil. Os fenômenos incluem 12 chuvas de meteoros, a conjunção de Vênus e Saturno, 2 eclipses lunares e 2 eclipses solares, além de superluas e até uma lua azul. Confira a data deles.

Em 20 de abril - Eclipse solar total (não visível no Brasil). Já em 5-6 de maio - Eclipse lunar penumbral (não visível no Brasil). Em 14 de outubro - Eclipse solar anular (visível em boa parte do país). Em 28-29 de outubro - Eclipse lunar parcial (visível em uma pequena parte do país).

Em 22 de janeiro haverá a conjunção de Vênus e Saturno; na data Vênus passará perto de Saturno no céu. No ponto mais próximo um do outro, os planetas estarão separados por 0,34 graus. Em 30 de janeiro - Alongamento máximo ocidental de Mercúrio; período ideal para observar o planeta, que estará no seu ponto de maior distância do Sol durante o céu da madrugada/início da manhã. Já em 11 de abril - Alongamento máximo oriental de Mercúrio; esse é o pico de visibilidade leste do planeta. E no dia 29 de maio - Um novo alongamento máximo ociedental de Mercúrio.

Haverá 12 chuvas de meteoro. Quadrantids: ativa de 28 de dezembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023 (pico para visualização do fenômeno: de 3 a 4 de janeiro). Pico de meteoros por hora: 110. Lyrids: ativa de 14 a 30 de abril (pico: de 22 a 23 de abril). Pico de meteoros por hora: 18.

Eta Aquariids: ativa de 19 de abril a 28 de maio (pico: 6 de maio). Pico de meteoros por hora: 50. Alpha Capricornids: ativa de 3 de julho a 15 de agosto (pico: 30 de julho). Pico de meteoros por hora: 5.

Ainda terá a Delta Aquáridas: ativa de 12 de julho a 23 de agosto (pico: 30 de julho). Pico de meteoros por hora: 25. Perseidas: ativa de 17 de julho a 24 de agosto (pico: de 12 a 13 de agosto). Pico de meteoros por hora: 100. Draconids: ativa de 6 a 10 de outubro (pico: de 8 a 9 de outubro). Pico de meteoros por hora: 10. Orionids: ativa de 2 de outubro a 7 de novembro (pico: de 21 a 22 de outubro). Pico de meteoros por hora: 25.

E a Taurids: ativa de 10 de setembro a 20 de novembro no Hemisfério Sul (pico: de 10 a 11 de outubro no Hemisfério Sul). Pico de meteoros por hora: 5. Leônidas: ativa de 6 de novembro a 30 de novembro (pico: de 17 a 18 de novembro). Pico de meteoros por hora: 10. Geminidas: ativa de 4 a 20 de dezembro (pico: de 14 a 15 de dezembro). Pico de meteoros por hora: 150. Ursids: ativa de 17 a 26 de dezembro (pico: de 22 a 23 de dezembro). Pico de meteoros por hora: 10.

Este ano, ainda haverá duas superluas, uma em 1º de agosto e outra no dia 31 de agosto (também conhecida como Lua Azul).