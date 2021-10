Confira os resultados dos jogos da loteria sorteados neste sábado

Confira o resultado dos jogos da loteria sorteados na noite deste sábado (16).

Mega-Sena

Uma aposta de Santos (SP) acertou as seis dezenas do concurso 2419 da Mega-Sena. O apostador receberá R$ 11.509.541,30. As dezenas foram 10 - 35 - 43 - 48 - 50 - 53.

Lotofácil

As dezenas premiadas do concurso 2349 foram 02-05-06-09-10-11-12-15-16-17-18-20-21-22-23. O prêmio é de R$ 1,5 milhão.

Dupla-Sena

O concurso 2286 da Dupla-Sena, que teve revelados no primeiro sorteio os números 08-19-21-24-30-37. O prêmio para o vencedor é de R$ 2.938.631,86. Já no segundo sorteio as dezenas foram: 06-12-13-23-32-34. Nessa, a premiação em jogo é de R$ 72.839,74.

Quina

O sorteio da Quina terminou sem vencedores na faixa principal. Os números sorteados no concurso 5683, realizado em hoje (16), em São Paulo, foram 02-21-24-28-56.