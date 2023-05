Confira quem são os alvos da operação da PF contra fraude em dados de vacinação

Conforme a PF, os suspeitos colocavam dados falsos sobre a vacina da Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde em 2021. A fraude teria sido usada para a entrada de comitivas de Bolsonaro nos EUA. Documentos da filha caçula do ex-presidente, de 12 anos, também teriam sido forjados.

Jair Messias Bolsonaro , ex-presidente da República Mauro Cesar Barbosa Cid , tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Gabriela Santiago Ribeiro Cid , esposa de Mauro Cid Gutemberg Reis de Oliveira , deputado federal pelo MDB-RJ Luís Marcos dos Reis , sargento do Exército, ex-integrante da equipe de Mauro Cid Farley Vinicius Alcântara , médico que teria envolvimento no esquema João Carlos de Sousa Brecha , secretário de Governo de Duque de Caxias (RJ) Max Guilherme Machado de Moura , segurança de Bolsonaro Sergio Rocha Cordeiro , segurança de Bolsonaro Marcelo Costa Câmara , assessor especial de Bolsonaro Eduardo Crespo Alves , militar Marcello Moraes Siciliano , ex-vereador do RJ Ailton Gonçalves Moraes Barros , candidato a deputado estadual pelo PL-RJ em 2022 Camila Paulino Alves Soares , enfermeira da prefeitura de Duque de Caxias Claudia Helena Acosta Rodrigues Da Silva Marcelo Fernandes de Holand

A casa de Bolsonaro, no Jardim Botânico, no Distrito Federal, foi alvo de 17 mandados de busca e apreensão. Seis pessoas já foram presas.

