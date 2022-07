Confira a ordem do desfiles das escolas de samba do Rio em 2023

A Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, já definiu a ordem do desfile do Grupo Especial para o carnaval de 2023.

O sorteio aconteceu durante um evento, na noite desta segunda-feira, na Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária da capital fluminense, com a presença de convidados ilustres do mundo do samba, como Tia Surica, presidente de honra da Portela e integrante da velha-guarda da escola de Madureira, e o intérprete e compositor Neguinho da Beija-Flor. Antes da definição da ordem dos desfiles, houve show com o grupo Molejo.

O primeiro sorteio da noite foi para definir o dia em cada escola irá se apresentar. Já o segundo apontou a ordem de entrada na Marquês de Sapucaí.

Campeã de 2022, a Grande Rio será a segunda a desfilar, domingo, dia 19 de Fevereiro. A abertura da noite ficará por conta da tradicional Império Serrano, que dividirá a primeira noite com a Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Salgueiro.

Na segunda-feira, 20 de fevereiro, a Passarela do Samba receberá, pela ordem, Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense e Beija Flor de Nilópolis.

Também já está definida a ordem dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro, antigo grupo de acesso do Rio de Janeiro. O sorteio aconteceu na semana passada, sob comando da Liga RJ, responsável por organizar os desfiles desse grupo. As apresentações das 15 agremiações da Série Ouro estão previstos para os dias 17 e 18 de fevereiro, no Sambódromo.