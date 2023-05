Confira o funcionamento dos bancos neste feriado do Dia do Trabalhador

Manaus/AM - As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1 de maio, segunda-feira, quando é comemorado o Dia do Trabalhador.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, 2 de maio, terça-feira. “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, afirma Faria.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).