Confira gabarito extraoficial do 2º dia de prova do Enem

O gabarito extraoficial da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste domingo (28) já está disponível. O resultado foi feito pelos jornais O GLOBO e Extra em parceria com a Plataforma AZ de Aprendizagem.

Os professores da plataforma realizam a correção extraoficial do Enem 2021 e respondem às questões de Matemática e Ciências da Natureza na noite deste domingo. Esta é uma forma dos alunos saberem seus resultados antecipadamente, já que o gabarito oficial só deve ser divulgado pelo Inep na próxima quarta-feira (1º).

Neste domingo, os alunos fizeram as provas de Matemática e Ciências da Natureza , com 45 questões de múltipla escolha cada. No último dia 21, foram aplicadas as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação.

Para evitar possíveis fraudes, os cadernos de prova do Enem 2021 são de cores diferentes, com mudanças na ordem das perguntas e respostas. Por isso, nós fizemos o gabarito Enem 2021 das provas azul, cinza, amarela e rosa separadamente.

A seguir, confira o gabarito extraoficial do Enem 2021 com as respostas do segundo dia de provas. A correção foi dividida seguindo as cores dos cadernos.