Confira as dezenas sorteadas no concurso 2.435 da Mega-Sena

As seis dezenas do concurso 2.435 da Mega-Sena foram sorteadas nesta terça-feira (7), no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. O vencedor que acertar sozinho os números poderá levar o prêmio de R$ 37 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 22 - 30 - 32 - 33 - 36. O rateio será divulgado em breve.

As chances de ganhar na Mega-Sena com a aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860. Já com a aposta de 15 dezenas, que custa R$ 22.522,50, as chances mudam para 1 em 10.003, segundo a Caixa.