ConecteSUS volta a exibir comprovante de vacinação contra Covid-19

Após ficar quase 15 dias fora do ar depois de sofrer um ataque de hackers, o aplicativo ConecteSUS voltou a exibir o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A plataforma foi reestabelecida nesta quinta-feira (23), mas ainda apresentava instabilidade. O e-SUS Notifica — que reúne informações sobre casos e mortes por causa de Covid-19 — estava inacessível havia 11 dias, mas voltou ao ar na tarde desta terça-feira (21), segundo o Ministério da Saúde.

