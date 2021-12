ConecteSUS completa 12 dias fora do ar após ataques de hackers

O Conecte SUS, plataforma com os dados da vacinação dos brasileiros contra a Covid-19, completa 12 dias fora do ar após ataques de hackers que ocorreu no último 10 de dezembro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a previsão é que o sistema seja restabelecido até esta quarta (22). Os dados de vacinação contra Covid, no entanto, já foram recuperados. "Então, fomos vítimas de um ataque de hackers, né. São criminosos e estamos trabalhando fortemente, dia a dia, pra retornar o Conecte SUS. A expectativa, eu nao quero aqui cravar, né? Porque eu já falei que voltaria semana passada, sofremos um ataque de hackers um pouco depois, um outro, né. A impressão que me foi passada pelos técnicos é que até quarta-feira estaria solucionado", declarou Queiroga.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.