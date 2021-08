Concurso do Banco do Brasil bate recorde com mais de 1,5 milhão de inscritos

O concurso do Banco do Brasil chegou a mais de 1,5 milhão de inscritos. A prova está marcada para o dia 26 de setembro para o preenchimento de 4 mil vagas entre imediatas e cadastro reserva.

"Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios", afirmou Ênio Mathias, vice-presidente corporativo do BB, à agência Reuters.

De acordo com o G1, os salários iniciais são de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais, além do auxílio-refeição de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.