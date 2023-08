Concurso da Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões hoje

Your browser does not support the video tag.

O concurso 2.618 da Mega-Sena irá sortear o prêmio acumulado em R$ 60 milhões, neste sábado (5), em São Paulo.

O valor acumulou após ninguém acertar as seis dezenas no concurso de quarta-feira (2). O sorteio será realizado às 20h de hoje.

As apostas podem ser realizadas até às 19h (de Brasília), em qualquer lotérica ou no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 5.

Para apostar no site é necessário ter mais de 18 anos, realizar um cadastro com CPF e preencher dados de cartão de crédito. No entanto, a compra no site é confirmada se for acima de R$ 30.

De acordo com a Caixa, as chances de vencer com a aposta simples é de 1 em 50.063.860. Já com a aposta de 15 números (limite máximo), que custa R$ 22.522,50, as chances mudam de 1 em 10.003.