Concurso da Mega-Sena sorteia R$ 4 milhões neste sábado

O concurso 2.488 da Mega-Sena vai sortear R$ 4 milhões neste sábado (4) às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último sorteio de quinta-feira (2) uma aposta simples do Rio de Janeiro ganhou mais de R$ 3 milhões. As dezenas sorteadas foram: 23 - 36 - 42 - 48 - 54 - 58.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país, ou pela internet no site oficial da caixa econômica federal. A aposta mínima custa R$ 4,50.