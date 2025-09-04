Concurso 2910: Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 40 milhões





Ninguém acertou os números sorteados no concurso 2910 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29. Um total de 80 apostas que marcaram cinco acertos irão levar R$ 22.501,55. Outros 4.834 jogos com quatro acertos irão receber R$ 613,82, cada uma.

O próximo concurso da Mega está previsto para o sábado com prêmio de R$ 40 milhões. As apostas podem ser realizadas até às 19h (de Brasília), do dia do sorteio.