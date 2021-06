Compra de cloroquina em 2020 foi para malária, afirma Elcio Franco

"Durante nossa gestão não ocorreu aquisição de cloroquina para o ano de 2020, para o combate a Covid-19, porém, identificamos que para atender ao programa antimalária do primeiro semestre desse ano, em 30 de abril de 2020 foi assinado um termo aditivo ao TED com a Fiocruz no valor de R$ 50 mil visando a aquisição desse fármaco para entrega posterior. Enfatizo que é para o programa antimalária", explicou.

