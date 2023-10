Como funciona o Desenrola Brasil? Saiba como participar e quitar dívidas

O Desenrola Brasil é um projeto do Governo Federal criou para ajudar a limpar o nome dos cidadãos com o objetivo de diminuir os níveis de endividamento. A inscrição deve ser feita pelo site oficial do governo www.gov.br, usando uma conta nível ouro ou prata. Para participar da negociação, é preciso checar se as empresas credoras participam ao projeto.

Mas como funciona a Desenrola Brasil? Resumindo, é como um “leilão de contratos” que prioriza empresas que oferecem descontos maiores aos consumidores. As instituições financeiras podem utilizar os recursos do fundo garantidor como precaução para negociações das dívidas.

Os bancos que vão participar do programa são:

- Banco do Brasil

- Bradesco

- Caixa Econômica Federal

- Itaú

- Inter

- MercadoPago

- Pan

- PicPay

- C6 Bank

- Nubank

Para participar do programa “Desenrola Brasil” é necessário acessar o site oficial (www.gov.br) e clicar na opção “Entrar via gov.br”. Em seguida, você precisará inserir o número do seu CPF ou fazer login na sua conta do Gov.br já existente para criar uma conta. Caso o programa já esteja disponível para você, há uma aba de cadastro e você deve ter uma conta de nível Silver ou Gold para utilizá-lo.

