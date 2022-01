Comitiva de Bolsonaro vai a hospital após desembarcar em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro chegou em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (03), após passar as festas de fim anos em Santa Catarina. A comitiva da presidência foi direto para um hospital na capital paulista, no entanto, a razão da ida a unidade hospitalar não foi divulgada. Não há detalhes sobre a razão de a comitiva ter ido ao hospital. Bolsonaro teve contanto com o deputado federal Coronel Armando (PSL), que testou positivo para Covid-19.

