Comissionado do Governo do Acre é afastado após oferecer estágio em troca de sexo

Após a repercussão negativa do caso onde, supostamente oferecia estágio em troca de sexo, o comissionado do Governo do Acre, José Fernandes Ferreira de Lima, mais conhecido como Dudé Lima, pediu afastamento do seu cargo de chefe da Secretaria Estadual de Turismo do Acre nesta sexta-feira (21).

A decisão foi logo após o secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias, confirmar que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do comissionado. As informações são do G1 Acre.

Dudé é um dos chefes da Seicetur. Ele foi nomeado para o cargo em fevereiro deste ano e tem salário de cerca de R$ 11 mil. Dudé costuma estar envolvido na organização de grandes eventos do governo do Acre, como a Expoacre.

Após a decisão do governo, Dudé Lima disse que a decisão de se afastar é para que as investigações prossigam de maneira transparente.