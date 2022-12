Comissão do Senado debate hoje liberdade de imprensa e direito à informação

De acordo com a Agência do Senado Federal, desde o início da campanha eleitoral de 2022, perfis nas redes sociais passaram a ser alvo de medidas judiciais que pedem seu bloqueio ou a retirada de conteúdos enquadrados como fake news (notícias falsas) ou que estejam sendo usados como estímulo a atos de violência ou agressões contra o sistema democrático.

