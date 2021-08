Começa na segunda estudo para avaliar 3ª dose para quem tomou CoronaVac

Segundo o G1, as vacinas para serem usadas neste estudo chegaram na quinta-feira (12). Os pesquisadores vão estudar os 4 imunizantes aplicados no Brasil: AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac e Janssen, em 1.200 voluntários que vão ser divididos em 4 grupos.

