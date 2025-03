Começa 'festival' de piseiro e rap no BBB 25

João Gomes e Manu chegaram ao localdo show descendo uma tirolesa de sete metros e aterrizando pertinho dos brothers. A cantora cantou seus sucessos "Daqui pra sempre", "Destino" e "Torre Eiffel", enquanto João Gomes se apresentou com "Dengo", "Se for amor" e "Aquelas coisas".

A festa começa com uma apresentação dos cantores João Gomes e Manu Bahtidão, que levam o piseiro e o sertanejo para o palco. Depois, é a vez do segundo show, com L7nnon e Filipe Ret, trazendo os maiores hits do rap nacional.

