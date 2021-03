Comandantes das Forças Armadas podem fazer renúncia conjunta ainda hoje

Além de Edson Pujol, que deixou o comando do ministério da Defesa nesta segunda, participam da reunião em local não revelado o comandante da Marinha, Ilques Barbosa Junior e o da Aeronáutica, Antonio Carlos Moretti Bermudez. Ministros militares de Jair Bolsonaro também participam do encontro.

Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica podem renunciar aos cargos de forma conjunta ainda hoje, como reação à saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo.

