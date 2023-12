Com um a mais, número de 'feriadões' não vai aumentar em 2024

1° de janeiro - Confraternização Universal 12 de fevereiro - Carnaval 13 de fevereiro - Carnaval 14 de fevereiro – Carnaval / Quarta-Feira de Cinzas 29 de março - Paixão de Cristo 21 de abril - Sexta-Feira Santa / Tiradentes 1º de Maio - Dia Mundial do Trabalho 30 de maio - Corpus Christi 7 de setembro - Independência do Brasil 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida 28 de outubro - Dia do Servidor Público 2 de novembro - Finados 15 de novembro - Proclamação da República 20 de novembro - Dia da Consciência Negra 25 de dezembro - Natal

O novo feriado vai cair em uma quarta-feira em 2024, o que impede a formação de emendas com outros feriados. Ao todo serão quatro feriados prolongados, sendo três no primeiro semestre e o quarto só em novembro, na Proclamação da República.

