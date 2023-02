Com Silas Câmara, bancada evangélica analisa fixar oposição a Lula ou selar paz com PT

Após a eleição de Silas Câmara (Republicanos-AM) e Eli Borges (PL-TO) como novos presidentes da bancada evangélica, agora o bloco religioso analisa se irá fixar oposição a Lula ou irá selar a paz com o PT.

Após a derrota de Bolsonaro e o comando da Câmara e do Senado ter ficado com pessoas eleitas com o apoio do PT: Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a bancada evangélica avalia se uma oposição ao governo Lula pelos próximos anos seria uma boa ideia.

De acordo com o Folha de S. Paulo, a eleição de Silas Câmara foi uma forma de mostrar que a bancada terá uma relação cordial com o governo. Isso porque ele sabe lidar com os emissários do presidente.