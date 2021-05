Com presença de Bolsonaro, Governador do Amazonas decidiu pela não intervenção na Saúde

O assunto da intervenção voltou durante a fala do senador Jorginho Mello que perguntou se o ex-ministro lembrava qual argumento o governador do Amazonas usou para não querer o método.

Em depoimento, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que o governador do Amazonas, Wilson Lima, estava em reunião de ministros que foi decidido pela não intervenção na saúde pública no estado durante crise de oxigênio. O presidente Jair Bolsonaro também participou do encontro.

