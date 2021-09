Com mais de 1 milhão de inscritos, concurso do Banco do Brasil registra 48% de faltosos

De acordo com a Folha Dirigida, o gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira (27) no site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.

O concurso do Banco do Brasil registrou 48% de faltosos nas provas realizadas neste domingo (26). Dos 1.605.751 candidatos para o cargo de escriturário, faltaram cerca de 770.760 pessoas. Mas, 834.991 pessoas seguem na disputa por uma das 4.480 vagas.

