Com fone de ouvido, homem não escuta ladrão e é morto a tiros durante assalto

Alessandro Pereira da Silva, 41 anos, foi morto a tiros durante um assalto em Vitória, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima não ouviu as ameaças do assaltante porque estava com fones de ouvido e, por isso, foi assassinada.

O caso ocorreu em julho desse ano e só foi esclarecido, nesta quarta-feira (1°), após a prisão do suspeito Diego Azevedo de Lemos, vulgo "Morangão".

Conforme o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Diego abordou o casal no meio da rua quando estava em uma motocicleta. Alessandro se aproximou do assaltante para ouvir o que ele dizia e foi baleado quatro vezes.

Os disparos atingiram a vítima no abdômen, tórax e mão esquerda. Diego fugiu com o celular da vítima.

O suspeito foi preso no dia 21 de setembro. Ele negou o crime, mas a polícia tem provas suficientes para acusá-lo.

Além do latrocínio, Diego responde por um homicídio e outros crimes, que não foram detalhados.