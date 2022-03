Com filha no colo, turista morre após pisar em fio de alta tensão

De acordo com a polícia, o local passou por perícia e familiares de Camila deram depoimento. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia lamentou o ocorrido que foi considerado pela empresa como ‘acidente’. A rede elétrica foi reparada após o caso.

A mulher estava na cidade baiana a passeio durante o feriado de Carnaval. Camila estava com a filha de 4 anos no colo quando pisou no fio. A criança resistiu ao choque e foi socorrida por moradores para um hospital.

Camila Pinheiro da Costa, Natural de Governador Valadares (MG), morreu no último domingo (27) após pisar em um fio de alta tensão na cidade de Nova Viçosa, no litoral da Bahia.

