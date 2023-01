Com dívida bilionária, Americanas começa processo de demissão em massa

As Americanas têm em praticamente em todo o país. Atualmente a empresa acumula R$ 42 bilhões em dívidas com credores.

Ao dar início à recuperação judicial, as Lojas Americanas começaram o processo de demissão de seus funcionários pelas lojas do Rio de Janeiro, onde fica a sede da companhia. São cerca de 45 mil funcionários, diretos e indiretos.

