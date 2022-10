Com criança no sofá, apartamento com bandeira do MST é alvo de tiros

Um apartamento que tinha a bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na varanda, foi alvo de um ataque a tiro na noite de segunda-feira (24). O caso aconteceu em Curitiba e foi divulgado pelo morador do apartamento em postagem no Twitter.

O morador ainda contou que uma criança de seis anos estava no sofá, no momento do tiro. Ninguém ficou ferido e a suspeita é de que alguém passou em frente do apartamento e efetuou o disparo.

De acordo com a TV RPC, a bandeira foi retirada da frente do apartamento após o ataque.

A polícia investiga o caso e já solicitou uma pericia no apartamento.