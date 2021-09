Com covid, Eduardo Bolsonaro diz que está com tosse e cansado

"Tô me tratando [da covid]. Vocês devem imaginar com o que... O médico receitou. E, de ontem para hoje, eu já estou me sentindo muito melhor. Obviamente estou com coriza, um pouco cansado, mas sem febre. Mas de agora em diante, depois de iniciar o tratamento, a tendência é só melhorar", disse ele em uma live nas redes sociais.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, informou que está tosse e cansaço após ser diagnosticado com covid-19.

