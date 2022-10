Com costela quebrada, senador subiu ribanceira para achar esposa arremessada em acidente

A senadora Kátia Abreu (PP), mãe do senador Irajá (PSD), que sofreu um grave acidente de carro na manhã de quarta-feira (26), deu detalhes de como tudo aconteceu. Ela contou que o filho, que teve a costela quebrada após o carro capotar em uma ribanceira, ainda conseguiu sair do veículo para encontrar sua esposa, que também estava no carro e foi arremessada para fora no momento do acidente.

Além dos dois, no veículo ainda havia o motorista, Sidney Neto, que conduzia o casal e morreu no local após ficar agonizando preso às ferragens.

Kátia Abreu, por meio de nota, explicou como tudo aconteceu após o veículo capotar em uma ribanceira de 50 metros.

"Milena foi jogada pra fora do carro e ficou no asfalto. Irajá subiu a ribanceira sozinho procurando a Milena quando viu que ela não estava dentro do carro. Alemão (motorista) ficou preso nas ferragens agonizando até falecer”, esclareceu a senadora em nota.

Ela ainda esclareceu como estão o filho e a nora após o acidente.

“Irajá sofreu um grave acidente de carro próximo da cidade de Arraias e quebrou uma costela. Sua esposa, Milena, teve o pulmão perfurado que já está drenado. Foi encaminhada a Brasília em uma UTI aérea”, informou.

O senador Irajá também se manifestou por meio de nota divulgada na noite de quarta-feira.

"É com muita tristeza que perdemos o nosso querido amigo, parceiro e colaborador Alemão, em um trágico acidente de carro entre Palmas e Brasília nesta quarta-feira. Quero me solidarizar com sua esposa, filha e com todos os familiares e amigos, que como eu estão profundamente abalados com essa tragédia. Graças a Deus, minha esposa Milena encontra-se hospitalizada e com quadro estável. Estou ao lado dela e também me encontro sob cuidados médicos e me sinto bem clinicamente, embora profundamente arrasado com esse acidente fatal".